SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a rakip çıktı! Arjantin'den flaş iddia
Galatasaray'ın prensipte el sıkıştığı Mauro Icardi transferinde sarı-kırmızılılara rakip çıktı! Arjantin basınında çıkan iddialara göre Wanda Nara'nın sağlık durumu nedeniyle Arjantin devi, golcü oyuncu için devreye girdi!
Geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi için bekleyiş sürerken Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, yüksek beyaz kan hücresi değerleri nedeniyle testler yaptırırken sağlık durumu da birçok iddiayı körüklüyor.
Arjantin basınında çıkan haberlere göre Wanda Nara'nın sağlık durumu nedeniyle Newell's Old Boys, Icardi transferi için devreye girdi.
Newell's Old Boys'u takip eden yerel gazeteci Hernan Cabrera, Arjantin devinin, Icardi'ye altı aylık bir teklif yapmak için harekete geçtiğini açıkladı.
Haberde Newell's Old Boys'un Wanda Nara'nın sağlık durumu nedeniyle Arjantin'de kalma yönünde karar verirse teklif yapacağı öne sürüldü.
Rosario doğumlu olan Mauro Icardi'nin şehrinin takımı olan Newell's Old Boys'un taraftarı olduğu belirtildi.
Ayrıca Icardi'nin hayalinin bir gün Newell's Old Boys formasını giymek olduğu ve bunu hiçbir zaman gizlemediği de kaydedildi.
Newell's'ın yeni futbol koordinatörü Pablo Guinazu, Icardi iddialarını yanıtlarken "Sessizce çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan kulüp ve taraftar için en iyisini yapmak" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sponsorluk töreninde Icardi sorusuna cevap vermiş ve "Mauro'nun eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Az kaldı. Birkaç tane daha testi var. Ondan sonra gelecekler" demişti.
HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Galatasaraylı taraftarlar, sabırsızlıkla Mauro Icardi'nin İstanbul'a gelmesini beklerken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.