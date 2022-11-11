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Son dakika transfer haberleri - Arda Güler bombası

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... İtalyan basını, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Napoli'nin ısrarcı olduğuna ve ocak ayında teklif yapacağına vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin ise 30 milyon Euro istediğinin bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Arda Güler için bir de PSG iddiası geldi. İşte detaylar

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  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa basınının manşetlerini süsleyemeye devam ediyor. 
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin 17'lik süper starını kadrosuna katmanın planlarını yaparken, Çizme basınından da bu yöndeki haberlerin ardı arkası kesilmiyor.
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Önceki gün 'Fenerbahçe'nin genç mücevheri Arda Güler' başlığıyla yapılan haberlerin ardından Napoli'nin ocak ayında resmi bir teklifte bulunacağı yazıldı.
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Haberde ise şu ifadelere yer verildi:

    Luciano Spaletti'nin takımı Serie A'da şampiyonluğa koşuyor ve Avrupa'yı oynadığı oyunla büyülüyor. Şampiyonlar Ligi'nde alınan zaferlerin ardından kulüp yönetimi, kadroyu güçlendirmek için devre arası transfer dönemine 70 milyon Euro bütçe ayırdı.
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    "Napoli bu bütçenin bir kısmıyla Avrupa futbolunun muhteşem mücevherlerinden olan Arda Güler'e yatırım yapabilir"
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    "17 yaşındaki Türk oyuncu, orta saha ve sağ kanat olarak oynayabiliyor. Ligde ve Avrupa Ligi'nde 12 maçta oynadı ve şimdiden 3 gol atıp, 1 asist yaptı. 2005'li bir oyuncu için çok iyi"
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    "Ancak Fenerbahçe'nin talebi 30 milyon euro. Napoli zaten ocak ayında ya da her halükarda haziranı göz önünde bulundurarak oyuncuyu almak için kulüple görüşmelere başlayacak."
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    "Napoli'nin yanı sıra Avrupa'dan bazı kulüplerin de Arda'yı yakından takip ettiği bilinirken, en ciddi aday ise İtalyan ekibi..."
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    futboltotal.com ve spazionapoli. net Arda Güler'i 'Türk incisi' olarak tanıttı. 
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Haberlerin içeriğinde "Harika top hakimiyeti ve top sürme yeteneği var. Hepsinden önemlisi yaratıcılığı ile çok yönlü bir futbolcu" denildi.
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    BİR İDDİA DAHA: PSG

    Fenerbahçe'nin genç yeneteği Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia daha geldi. 
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un genç süperstarı istediği belirtildi.
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Hatta Campos'un Arda Güler'i PSG'ye transfer ettikten sonra tecrübe kazanması için bir sezon kiralık olarak göndereceği ileri sürüldü.
  • Arda Güler bonservis bedeli dudak uçuklattı! İtalya'ya mı transfer oluyor? - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Bu kulübün de Celta Vigo olduğu belirtildi. Luis Campos'un ayrıca Arda Güler için 25 milyon Euro'luk bir bütçeyi PSG yatırımcılarından aldığı konuşuluyor.

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