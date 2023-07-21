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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de en az 5 isim yolcu! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de en az 5 isim yolcu!

        Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, şu ana kadar 2'si, 6'sı yabancı olmak üzere toplam 8 ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde yabancı oyuncu sayısı 18'e yükselirken, yolların ayrılacağı isimler de belli olmaya başladı.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 15:18
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        Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

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        Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerin ardından kadrodaki yabancı futbolcu sayısı 18'e yükseldi.

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        Bu sayıyı aşağı çekmek isteyen yönetim, bazı isimlerle yolları ayırma kararı aldı.

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        Takımdan ayrılacak oyuncular arasında Attila Szalai ilk sırada yer alıyor.

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        Almanya'dan ciddi teklifler alan Macar stoperin kısa süre içinde Bundesliga'ya transfer olması bekleniyor.

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        Fenerbahçe'de ayrıca, Joao Pedro, Joshua King, Diego Rossi ve Gustavo Henrique de yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

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        Öte yandan sakatlığı bulunan Lincoln Henrique’nin lisansının da sezonun ilk yarısı için çıkarılmaması gündemde.

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        Sarı lacivertli yönetim, bu isimler dışında Miguel Crespo, Osayi Samuel ve Willian Arao için gelecek teklifleri de değerlendirmeye karar verdi.

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