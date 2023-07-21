Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de en az 5 isim yolcu!
Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, şu ana kadar 2'si, 6'sı yabancı olmak üzere toplam 8 ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde yabancı oyuncu sayısı 18'e yükselirken, yolların ayrılacağı isimler de belli olmaya başladı.
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerin ardından kadrodaki yabancı futbolcu sayısı 18'e yükseldi.
Bu sayıyı aşağı çekmek isteyen yönetim, bazı isimlerle yolları ayırma kararı aldı.
Takımdan ayrılacak oyuncular arasında Attila Szalai ilk sırada yer alıyor.
Almanya'dan ciddi teklifler alan Macar stoperin kısa süre içinde Bundesliga'ya transfer olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de ayrıca, Joao Pedro, Joshua King, Diego Rossi ve Gustavo Henrique de yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.