Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.150,90 %-1,27
        DOLAR 42,9449 %0,02
        EURO 50,5738 %-0,01
        GRAM ALTIN 6.026,15 %0,71
        FAİZ 37,31 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,50 %2,91
        BITCOIN 87.404,00 %0,22
        GBP/TRY 58,0288 %-0,02
        EUR/USD 1,1773 %0,00
        BRENT 61,79 %-0,24
        ÇEYREK ALTIN 9.852,75 %0,71
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK açıkladı: İşsizlikte artış - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK açıkladı: İşsizlikte artış

        TÜİK'in açıklamasına göre kasımda ayında işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 8,6 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşsizlikte artış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜİK kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti.

        GENÇ İŞSİZLİK SABİT KALDI

        Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 49.2'ye çıktı.

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15.4 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

        MARDİN'in Derik ilçesinde kavga ettiği B.Y. (25) tarafından bıçaklanan Kanivar Gözen (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!