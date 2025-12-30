TÜİK açıkladı: İşsizlikte artış

TÜİK kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK SABİT KALDI

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 49.2'ye çıktı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15.4 oldu.