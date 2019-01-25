Türk Telekomünikasyon A.Ş. yeni hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye hisse devir işlemlerinin geçen ay tamamlanmasının ardından ilk genel kurulunu 25 Ocak Cuma günü Ankara’da gerçekleştirdi. Şirketin önceden planlanarak kamuoyuna duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ankara’daki Genel Müdürlük Kültür Merkezi’nde yapıldı.
“Ana hissedarımız Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından hissedarlarımızın bir araya geldiği Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda şirket Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklere ait tadil tasarısı onaylandı. Böylece yeni hissedarımızın Şirketimiz Ana Sözleşmesi’ne işlenmesi gerçekleşirken; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Denetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler de onaylandı.”
“Genel Kurul’da şirketimizin en üst seviye yönetim ve temsil makamı olan Yönetim Kurulu’nun daha hızlı, esnek ve kusursuz işlemesini sağlamak amacıyla üye sayısının 12’den 9’a düşürülmesine karar verildi. Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr. Ömer Fatih Sayan, Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Selim Dursun, Eyüp Engin, Hakan Aran, Dr. Muammer Cüneyt Sezgin, Yiğit Bulut ve Emre Derman’ın Yönetim Kurulu’na seçimi onaylanarak görev süreleri belirlendi.”
“Olağanüstü Genel Kurul toplantımız, verimli bir çizgide artan performansımızla Türk Telekom’u daha iyi yerlere taşıma kararlılığımızın bir kez daha vurgulanmasına vesile olmuştur. Türk Telekom, yeni ortaklık yapımız ve yeni hissedarımızla sağlam ve güçlü duruşunu sürdürecektir. Türkiye’nin değeri Türk Telekom olarak, sorumluluk ve görev bilinciyle, mevcut altyapıyı genişletmek ve Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlayarak milletimiz için sağlam ve kalıcı yararlar sağlayabilmek adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”
Türk Telekom’un 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulu ise her yıl olduğu gibi önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek.
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