Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Karaismailoğlu, Hasankeyf-Gercüş-Midyat arasındaki mesafeyi kısaltarak, bölgede güvenli ulaşımı sağlayacak Hasankeyf-Gercüş Tüneli’nin açılışı için önce Batman’a oradan da yine bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan yolların açılışı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Karaismailoğlu temaslarının ardından ziyaretine eşlik eden aralarında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu’nun öne çıkan mesajları şöyle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım, altyapı ve haberleşme yatırımlarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Kanal İstanbul’un lojistik ihtiyaçtan doğduğunu belirten Karaismailoğlu, “Lojistik hareketlere yön vermek, küresel hareketleri karşılamak için hem Türkiye’nin hem dünyanın ihtiyacıdır” dedi. Ulaşımda, yüzde 65 karayolu ağırlıklı bir süreçten yüzde 65 demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Maliyetli bir iş ancak Türkiye büyük idealleri olan bir ülke. Bu sebeple demiryolu yatırımlarını yapmak zorunda. Şu an 13 bin 50 kilometre demiryolu uzunluğu var. 4 bin 500 kilometre demiryolu inşaatı var Türkiye genelinde” ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde bin köyde yeni baz istasyonu çalışmasını sürdürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, “Yaza kadar tamamlamış olacağız. Bunların maliyeti 7 milyar lira. Peşinden bin köye daha yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

DEMİRYOLU ATAĞI: 2002’de geldiğimizde öncelikle karayolundaki altyapıyı hem ulaşım açısından hem de çalışmak için belli bir seviyeye getirmek gerekiyor. Orada da büyük aşamalar kaydettik. Yüzde 65 karayolu ağırlıklı bir süreçten yüzde 65 demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş bulunmaktayız. Maliyetli bir iş ancak Türkiye büyük idealleri olan bir ülke. Bu sebeple demiryolu yatırımlarını yapmak zorunda. Şu an 13 bin 50 kilometre demiryolu uzunluğu var. Bunun bin 400 km’si hızlı tren. 4 bin 500 kilometre demiryolu inşaatı var Türkiye genelinde. Kapıkule-Halkalı, Bursa’nın Ankara-İstanbul hattına bağlanması, Konya’dan Karaman’a uzatmıştık, Karaman’dan Niğde’ye, Niğde’den Mersin’e, Mersin’den Gaziantep’e. Bunlar inşaatı devam edenler. Ayrıca Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir devam ediyor. Bunlar yük de taşınabilecek şekilde yapılıyor. Yaklaşık olarak Halkalı-Kapıkule 1 milyar Euro, Bursa’nın Ankara-İstanbul hattına bağlanması 1,2 milyar Euro. Bursa’dan hem İstanbul’a hem Ankara’ya gidilebilecek. Bursa’dan sonra Balıkesir’e kadar uzatılacak.

MERSİN’E YENİ LİMAN YATIRIMI: Kapasite büyüyecek. Devamında Mersin’de liman yatırımları yapılacak. Amanos Tüneli’ni yaptığımızda İskenderun limanları da çok aktif olacak. İskenderun’un büyük bir potansiyeli var. Çukurova Havalimanı’na da direkt bağlantı olacak. En geç nisanda Çukurova Havalimanı açılacak. Zor bir proje Mersin çünkü tünel var. 4 yıl içerisinde bitirebiliriz. 2025 başında Mersin-Adana, 2026’da da Mersin-Aksaray’ı açarız. Ankara-Sivas’ı nisan ayına yetiştireceğiz. Ankara-İzmir’de son yaptığımız ihale 2.3 milyar Euro. Yaklaşık 3 milyar liralık bir yatırım olacak. Bunlar devasa bütçeler. Karayolu altyapısı belirli bir aşamaya geldikten sonra demiryolunu güçlendirmek gerekiyor. Artık büyük Türkiye bunu yapıyor. Bunlar inşaatı devam edenler. 13 bin 100 km’yi 28 bin km’ye çıkaracağız. Gaziantep’e gittikten sonra Şanlıurfa, Mardin devam edecek. Sivas’tan Kars’a kadar devam edecek. Ankara-Samsun başlayacak. İlk aşamada Çorum’a gelecek. Sadece Ankara-İzmir otoyolu yapılmayacak, tren yapılacak. Ankara-Sivrihisar projemiz var. Ankara-Kırıkkale ihalede şu an. Yap işlet devret olarak. Antalya-Alanya var. Bunlar planlı bir şekilde ilerliyor.

2053 MASTER PLANIN MİLLİ GELİRE ETKİSİ 2 TRİLYON DOLAR: 2053 lojistik master planında, 197 milyar yatırım, bunun üretime etkisi 2 trilyon dolar, milli gelire etkisi 1 milyar dolar. 30 milyon kişiye istihdam yaratacak. Son 20 yılda yaptığımız 183 milyar dolar yatırımın üretime etkisi 1 trilyon dolar, milli gelire etkisi 600 milyar dolar. 2053 yılına kadar yıl yıl hangi bölgeye hangi yatırımın yapılacağı belli. Demiryolunda da, havayolunda da, karayolunda da belli. Şu an inşaatı devam eden 3 havayolu var. Onları da bitirdiğimizde havayolu altyapısı tamamlanıyor. Sonra işletmede kaliteyi artırıp, yolcu sayısını artırma hedefimiz var. Bunları planlarken sonucunda ne kazanacağız bunlar da belli aslında. Demiryolu ile 19,5 milyon yolcu taşıdık geçen sene. Bu yatırımlarımızdan sonra yıllık taşıyacağımız yolcu sayısı 270 milyona çıkacak. Geçen sene 38 milyon ton yük taşıdık, 444 milyon tona çıkacak. 2053 lojistik master planı bittiğinde. Havayolunda 20 yıl önce yıllık 30 milyon yolcu vardı, 210 milyona çıkardık yıllık. Bu da 340 milyona çıkacak.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK: Türkiye son 20 yıldır çok şeyi aştı. Buradan geri dönüşüm zor. Bu yüzden yatırımlar artarak devam edecek. Büyüme rakamları artarak devam edecek. 20 yıl önce Türkiye’de toplam araç sayısı 8 milyondu. Bugün Türkiye’deki toplam araç sayısı 26 milyon. Yani yaklaşık 3.5 katına çıktı. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesinden çok daha az. Çünkü devlet planlama yaptı. Oluşabilecek sıkıntıları çözmek için projeler üretti. 28 bin 700 km’ye çıkan bölünmüş yol, otoyollar, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde Otoyolu, İstanbul-İzmir. Sonucunda trafikte oluşabilecek sıkıntılar önceden planlandı. Yazın Osmangazi Köprüsü’nü bazı günlerde 80 bin araç kullandı. Bunun alternatifi bir tane feribottu. Ama 80 bin aracı fiziki olarak bir tane feribotun taşıması mümkün değildi.

2 BİN KÖYE İLAVE BAZ İSTASYONU: Kovid-19 döneminde haberleşmeye ihtiyaç arttı. Gelen büyük talebi karşıladık. Şu anda bin köyde yeni baz istasyonu çalışmamız var. Bunların maliyeti 7 milyar lira. Peşinden bin daha yapacağız. Yaza kadar bin köye ilave baz istasyonları kurulmuş olacak. Şehir merkezlerinde de çok ciddi fiber yatırım yapıyoruz. 480 bin km’ye ulaştı bizim fiber altyapımız. Milyon km üzerine çıkaracağız. Onu çıkardıktan sonra 5G’nin yerli ve milli olarak yapılması, 5G yatırımları, fiber ile birlikte bunlar da yapılacak. İstanbul Havalimanı’nda 5G uyumlu cihazı olan herkes 5G’yi kullanabiliyor. Telefon ile konuşmada belki 5G’yi hissedemeyeceğiz ama özellikle sanayide, teknolojide, medikalde ve TV yayıncılığında 5G’nin önemini anlayacağız. 5G, 6G’nin de altyapısı olacak. Bu uydulardan ticari olarak kazanç da gelecek. TÜRKSAT 6A’yı 2023 içinde fırlatacağız.

BU KALİTEDE YOL DÜNYADA YOK: Yaptığımız güvenli yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bunu sıfıra düşürmek aslında önemli. Burada sürücü faktörü var. Son kazaların tamamı sürücü hatasından kaynaklı. Maalesef mesela Ağrı’da olan kaza. Sürücü kazası. 9 bin 500 vatandaşımızın her yıl canı kurtuluyor. Artan araç sayısına rağmen. Bütün bayramlar kaza haberleri ile geçiyordu. Hem kaliteyi artıracağız, hem güvenli yollar için yatırımlarımız devam edecek. Akıllı yollarda, olağandışı bir hareket yaptığında hemen uyarı geliyor. Anında ulaşılabiliyor olay yerine. Seyahat planlaması yapma imkanı da veriyor bu yollar. Hakikaten Türkiye gelişmiş bir teknoloji kullanıyor. Türkiye’deki yollarda bulunan kalite, konfor dünyanın hiçbir yerinde yok.

DEVLETİN KASASINDAN PARA ÇIKMADI: Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027 yılında devlette kalıyor. İşletmecinin süresi bitiyor. Sonra devlet bunu ister ücretsiz yapar isterse de gelir modeli devam eder. Devlet buradan topladığı para ile hem işletme maliyetini karşılar hem de yeni yatırımlarına buradan bütçe ayırır. Karayollarına destek veriyorsak bu modelde havayollarına bir kuruş vermiyoruz. Havayollarında direkt havayollarına gelir akışı var şu anda. Geçen yıl mart ayında 2 milyar 100 milyon Euro Antalya havalimanından para aldık. Bu devletin kasasına girdi. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı 10 milyar Euro, bir kuruş devletten çıkmadan işletmeciye yatırım yaptırdık. 25 yıllık işletme süreci boyunca 26 milyar Euro direkt gelir akışı olacak. Devletten bir kuruş çıkmadı. Direkt gelir akışı sağlıyoruz. Projeler birbirini dengeliyor. Araç geçiş sayısında da sürekli artış olduğu için devletin ödediği para bir yere kadar azalacak sonra artışa geçecek. Artışa geçtikten sonra Türkiye Cumhuriyeti bunu diret gelir olarak bütçesine alacak. Bugüne kadar ödediği paraları da toplamaya başlayacak. Çanakkale Köprüsü’nü 12 yıl işletecek. Daha ilk yıllarında işletmeci 2.5 milyar Euro devletten çıkmadan, adam getirdi bunu yatırdı. Devletin bir projesi oldu bu. Bu yüzyıllar buraya hizmet edecek. Yapılan yatırımın sadece yüzde 20’si yap-işlet-devret ile yapıldı. Amerika’nın, Avrupa’nın altyapısı çok eskidi. Şimdi görünce hayran hayran bakıyorlar. Adamlar yapmış diyorlar. Şimdi eski altyapılarını yenilemek için planlamalar yapıyorlar. Amerika 2 milyar dolarlık bir altyapı projesi açıkladı. Bunun yüzde 90’ı yap işlet devret modeli. 500 milyar dolarlık Çin açıkladı. Dünyanın her tarafından kullanılan bir model.

GELEN BUĞDAY 10 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI: Buradan çıkan tahılın fakir ülkelere gitmesi lazım. Bana gelen verilerde yüzde 49’u Avrupa’ya gitmiş. İspanya ağırlıklı. Orada herhalde bir değişiklik olacak. Türkiye’ye yüzde 15’i geliyor. Türkiye aldığı buğdayı işleyerek ihraç ediyor. İtalya’dan sonra dünyanın en büyük makarna üreticisi Türkiye. İhraç edecek miktarının da bir kısmını yurt dışından ithal ediyor. Şu an 10 milyon tonun üzerine çıktı Ukrayna’dan gelen buğday. Türk gemileri büyük iş görüyor. Denetim yapıyoruz İstanbul’da kuyruklar oluştu. Bir kısmını Karadeniz’de bekletiyoruz. İnşallah devam edecek. Çünkü buğday, tahıl önemli.

KANAL İSTANBUL: Kanal İstanbul lojistik ihtiyaçtan doğdu. Lojistik hareketlere yön vermek, küresel hareketleri karşılamak için hem Türkiye’nin hem dünyanın ihtiyacıdır. İstanbul Boğazı’ndaki yoğunluk azaltılacak. Güvenlik sağlanacak. Proje ile Karadaniz’de lojistik liman yapacağız. Bu lojistik liman da Singapur gibi 600 milyon tonluk büyük bir liman olacak. Kanal İstanbul’u biz genel bütçeye yük olmadan yapacağız. Kanal İstanbul’un yapım bedeli projenin kendi gelir kaynakları ile karşılanacak. Kendi gelir kaynakları, buradan geçecek gemilerden toplayacağımız gelir, buradaki ticari alanlar, limanlar, topladığınızda burası bir kamu özel işbirliği ile yapılabilecek dünyanın en büyük altyapılarından bir tanesi. Karayolu, demiryoluna başladık, önce vatandaşın ulaşım ihtiyacı karşılanacak. İmalat olarak 1.1 milyar metreküp toprak hareketi olacak. Nereden baksanız 6-7 yıl sürecek devasa bir iş.

DEMİRYOLU ARAÇLARI ANKARA’DA ÜRETİLİYOR: Kayseri’deki tramvayın aracı Ankara’da üretildi. Kocaeli Gebze-Darıca metrosunun araçlarını yine Ankara’da üreteceğiz. Kayseri Gaziray’ın araçlarını üretiyoruz şu an demiryolu fabrikalarında. İstanbul Havalimanı, Kağıthane metro hattındaki araçları yine Ankara Sincan’da üretiyoruz. Yerli tedarikçilerle çalışıyoruz. Yurtdışına da tramvay araçları üretmeye başladılar.