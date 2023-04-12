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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya operasyonun detaylarına ulaşıldı

Kırmızı bültenle aranırken dün İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya ile ilgili operasyonda detaylar ortaya çıktı. Buna göre Çetinkaya'nın saklandığı saunalı ve havuzlu villada kişiye bir diş muayenehanesi kurulduğu da ortaya çıktı. Felçli olan Çetinkaya'nın kaldığı villaya da her gün bir fizyoterapistin giriğ çıktığı da belirlendi

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AA

  • "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya operasyonun detayları belli oldu.
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!

    AA'da yer alan habere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Başkanlığı firari olarak aranan Çetinkaya'nın, Sarıyer'de kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!

    FİZYOTERAPİST DETAYI

    Yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışma kapsamında ilçede bir bölgeyi belirleyen ekipler, diğer villalardan daha sıkı korunan, tek yön giriş ve çıkışı olan bir ikameti teknik ve fiziki takibe aldı.
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!

    Bir fizyoterapistin her gün giriş çıkış yaptığı villada, felçli olan Urfi Çetinkaya'nın kaldığı ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarının tamamlayarak operasyon için harekete geçti. Ekiplerce villaya düzenlenen operasyonda, Çetinkaya ile suç örgütü üyesi 5 kişi yakaladı.
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!

    KENDİSİNE ÖZEL DİŞ MUAYENEHANESİ KURMUŞ

    Sauna, havuz gibi her türlü imkanın bulunduğu villada arama yapan ekipler, şüphelinin ikamet dışına çıkmamak için kendisine özel diş muayenehanesi kurdurduğunu belirledi.
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!

    TEKNOLOJİ ARAMA KÖPEKLERİ İLK KEZ KULLLANILDI

    Narkotik Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Akademisi tarafından eğitim verilen teknoloji arama köpekleri de ilk kez bu operasyonda kullanıldı.
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!

    Adresteki arama sırasında, "Rio" ve "Athena" isimli iki köpek, tuvalet duvarının arkasına gizlenmiş 2 kripto cep telefonunun yerini tespit etti. Villadaki aramada, 2 tabanca, uzun namlulu silah, tüfek, çelik yelek ile bir miktar para ele geçirildi.
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!

    İstanbul'da 2003'te 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin ile 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlarından aranan Çetinkaya'nın, İnterpolde iki farklı dosyadan suç kaydı ile yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunuyor.
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!
  • Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı villada diş muayenehanesi bile kurulmuş!

 

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