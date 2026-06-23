Van'ın Erciş ilçesinde, sivil hafif ticari aracın, park halindeki askeri araca çaptığı kazada, 1 asker şehit oldu. Hafif ticari aracın sürücüsü ile 4 asker ise kazada yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi.

Van'dan Erciş yönüne giden hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada askeri araçtaki 1 jandarmanın şehit olduğu belirtilirken, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı paylaşımda, "Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.