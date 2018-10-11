Vestel'in VEO'su ortaya çıktı
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Vestel’in otomobili 'VEO' ortaya çıktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan beş ‘babayiğit’ten biri olan Zorlu Grubu, Vestel Elektronik aracılığıyla bir otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı. “VEO” adı verilen Zorlu’nun otomobilinin görselleri de ilk kez ortaya çıktı. Necdet Çalışkan'ın özel haberi

11.10.2018 - 14:13 | Güncelleme:  

Yerli otomobil projesi kapsamında kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan beş ‘babayiğit’ten biri olan Zorlu Holding’in ilk yerli otomobilinin tasarımları ortaya çıktı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Türk Patent ve Marka Kurumu’na Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılan tasarım tescil başvurusunda, otomobilin ilk görselleri de paylaşıldı. İşte o başvuru:

 

Vestel'in 7 Eylül 2018'de yaptığı tescil başvurusunun yer aldığı ve 9 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Tasarımlar Bülteni’ne göre Vestel’in yerli otomobilinin adı ise “VEO” olacak. 6 farklı görselin paylaşıldığı başvuruya göre VEO'nun tasarımcıları ise şunlar: Burak Emre Altınordu, Kazım Doku ve Mehmet Kaya. 


3 AYLIK İTİRAZ SÜRESİ VAR
Vestel’in tasarım tescil başvurunun yer aldığı Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 9 Ekim 2018 tarihli Tasarımlar Bülteni’nde sözkonusu tasarımla ilgili itiraz sürecine de yer verildi.

Buna göre Vestel'in bu tesciline gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve ilgili yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla, 3 ay içinde itirazda bulunabilecek. “VEO” adlı otomobilin tasarımıyla ilgili itiraz süreci 2019 yılının Ocak ayı ortasında sona erecek.

İşte Veo'dan ilk görüntüler:

 

 

'ELEKTRİKLİ'YE ODAKLANACAK

Zorlu grup şirketlerinden Zorlu Enerji de dün elektrikli otomobil pazarına odaklanarak, 2019 sonunda Türkiye'nin her yerini elektrikli araçla dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturup, 200 ayrı lokasyonda hızlı şarj istasyonu kuracağını ve bunun için 10 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Eğer Vestel konsept adı VEO olarak belirlenen bu araçla otomobil pazarına girerse akılıl telefon pazarında Venüs ile yer alan grup otomobilde de VEO ile boy gösterecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'de Zorlu Holding’in, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu ve Turkcell ile birlikte yüzde 19'arlık payı bulunuyor.

Gürcan Karakaş’ın CEO olarak görevlendirildiği ve ilk prototipinin 2019 yılının sonunda çıkması beklenen yerli otomobil projesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ise yüzde 5’lik payı var.

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