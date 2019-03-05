Volvo, gelecek yıldan itibaren ürettiği tüm araçlara kaza, yaralanma ve ölümleri önlemek amacıyla hız sınırlayıcı koyma kararı aldı. Volvo'nun aldığı karar gereği, hiçbir Volvo aracı 112 mil yani 180 kilometrenin üzerine çıkamayacak. Şirket, okul ve hastane yakınlarında daha katı bir hız kesici teknolojisi koymayı da değerlendiriyor.
Volvo'nun dahil olduğu piyasadaki çoğu araç saatte 250 kilometre üzerine sürate ulaşabilirken tüketicilerin tepkisi merakla bekleniyor.
2020 yılı itibarıyla sıfır kaza politikasını hayata geçirmeye hazırlanan İsveç merkezli üretici, yaptığı açıklamada asıl araçlara ne tür güvenlik teknolojileri konursa konsun en büyük sorumluluğun sürücülerde olduğunu belirtti.
Volvo CEO'su Håkan Samuelsson, şirketin her zaman güvenlik anlamında küresel bir lider olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, "Hız sınırlayıcı elbette her soruna çare olmayacak fakat tek bir hayatı bile kurtarmamıza yol açacaksa denemeye değer." dedi.
DİKKAT DAĞITAN TEKNOLOJİLER İÇİN YENİ PLAN
Volvo, hız kesicinin yanı sıra sürücülerin sürüş esnasında dikkatini dağıtan veya odaklanmasını zorlaştıran unsurlara yönelik de çözümler aradığını belirtirken, ay sonunda bu doğrultudaki teknolojik yeniliklere dair bir plan sunulacağını kaydetti.
Samuelsson, yaptığı açıklamada "Otomobil üreticilerinin araçlara sürücülerin davranışlarını değiştiren teknolojileri sunma hakkı olup olmadığını tartışmaya açmak istiyoruz. " dedi.
Hatırlanacağı üzere, Avrupa Birliği, 2022 yılı itibarıyla "Akıllı Hız Asistanı" kısaca ISA adı verilen teknolojinin tüm araçlarda zorunlu olmasına yönelik bazı düzenlemeleri görüşüyor ve söz konusu ekipman sayesinde araçlar yollardaki hız limitlerine uyabilecek bir teknoloji getirilmesi öngörülüyor. Öte yandan, Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde ise otobanlarda hız sınırı bulunmuyor.
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