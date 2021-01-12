TPAO, Karadeniz’de Sakarya adı verilen sahada, yaz aylarına damga vuran bir keşif gerçekleştirdi. Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulunduğu açıklandı. Fatih sondaj gemisi, hemen ardından Sakarya sahasında yer alan Türkali-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Türkali-1’de, 5 Kasım’da sondaj başladı. Sondajın, 75 gün süreceği açıklandı.

68 GÜN GERİDE KALDI

Sondajda, 68 gün geride kaldı; son ve en kritik aşamaya geçildi. TPAO’nun planlamasına göre sondaj, gelecek hafta tamamlanacak. Teknik bir çalışma yürütüldüğü için bu çalışmanın bir süre uzaması da ihtimal dahilinde bulunuyor.

Peki, enerji çevrelerinde beklenti ne? HABERTÜRK, bu sorunun yanıtını araştırdı. Enerji çevreleri, Türkali-1 kuyusunda yeni gaz keşfini “yüksek olasılık” olarak değerlendiriyor. Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük gaz bulunduğunu anımsatan enerji çevreleri, “Görünen o ki bölgede doğal gaz var. Türkali-1 kuyusu da bu saha içinde yer alıyor. Bu kuyuda ad gaz keşfi olası diyebiliriz” dedi.

GÖZLER ENERJİ YÖNETİMİNDE

Enerji yönetiminin, Fatih gemisinin yürüttüğü sondajla ilgili yapacağı açıklama merak ve heyecanla bekleniyor. Olası bir gaz keşfi, küresel ölçekte hem doğal gaz ticaretini hem de bölgede enerji dengelerini değiştirecek güçlü bir potansiyel taşıyor.

7 KUYU

Karadeniz’de sondaj devam edecek mi? Sektör kaynakları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Karadeniz’de bu yıl 7 kuyu açmayı hedeflediğini kaydetti. Kaynaklar, bu amaçla Türkiye’nin sahip olduğu sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’un Karadeniz’de yoğun bir mesai yapmasının beklendiğini vurguladı. Bölgede, geniş bir alanda 3 boyutlu sismik çalışması da yoğun biçimde yapılacak.