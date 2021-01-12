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HaberlerEnerjiSon dakika! Yeni gaz rezervinde geri sayım başladı - Haberler
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Yeni gaz rezervinde geri sayım başladı

Türkiye’nin gözü kulağı, 405 milyar metreküp doğal gazın keşfinin yapıldığı Tuna-1’in ardından 5 Kasım’da sondajına başlanan Türkali-1 kuyusuna çevrildi. 75 gün süreceği açıklanan sondajda, son ve en kritik aşamalara geçilmesi nedeniyle heyecan arttı. Planlamaya göre sondaj, gelecek hafta tamamlanacak. Enerji çevrelerinde, Sakarya sahası içinde yer alan Türkali-1 kuyusunda yeni bir keşif yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor. Enerji yönetiminin, bu kapsamda sondajla ilgili yapacağı açıklama ve olası bir keşif, küresel ölçekte doğal gaz ticaretini ve dengelerini de büyük ölçüde etkileyecek. Sektör kaynakları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Karadeniz’de bu yıl 7 kuyu açmayı hedeflediğini belirterek, Türkiye’nin sahip olduğu sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’un bölgede yoğun bir mesai yapmasının beklendiğini söyledi.

Son dakika! Yeni gaz rezervinde geri sayım başladı - Haberler

TPAO, Karadeniz’de Sakarya adı verilen sahada, yaz aylarına damga vuran bir keşif gerçekleştirdi. Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulunduğu açıklandı. Fatih sondaj gemisi, hemen ardından Sakarya sahasında yer alan Türkali-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Türkali-1’de, 5 Kasım’da sondaj başladı. Sondajın, 75 gün süreceği açıklandı.

68 GÜN GERİDE KALDI

Sondajda, 68 gün geride kaldı; son ve en kritik aşamaya geçildi. TPAO’nun planlamasına göre sondaj, gelecek hafta tamamlanacak. Teknik bir çalışma yürütüldüğü için bu çalışmanın bir süre uzaması da ihtimal dahilinde bulunuyor.

Peki, enerji çevrelerinde beklenti ne? HABERTÜRK, bu sorunun yanıtını araştırdı. Enerji çevreleri, Türkali-1 kuyusunda yeni gaz keşfini “yüksek olasılık” olarak değerlendiriyor. Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük gaz bulunduğunu anımsatan enerji çevreleri, “Görünen o ki bölgede doğal gaz var. Türkali-1 kuyusu da bu saha içinde yer alıyor. Bu kuyuda ad gaz keşfi olası diyebiliriz” dedi.

GÖZLER ENERJİ YÖNETİMİNDE

Enerji yönetiminin, Fatih gemisinin yürüttüğü sondajla ilgili yapacağı açıklama merak ve heyecanla bekleniyor. Olası bir gaz keşfi, küresel ölçekte hem doğal gaz ticaretini hem de bölgede enerji dengelerini değiştirecek güçlü bir potansiyel taşıyor.

7 KUYU

Karadeniz’de sondaj devam edecek mi? Sektör kaynakları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Karadeniz’de bu yıl 7 kuyu açmayı hedeflediğini kaydetti. Kaynaklar, bu amaçla Türkiye’nin sahip olduğu sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’un Karadeniz’de yoğun bir mesai yapmasının beklendiğini vurguladı. Bölgede, geniş bir alanda 3 boyutlu sismik çalışması da yoğun biçimde yapılacak.

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