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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: 11 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son dakika depremler listesi ile az önce deprem mi oldu? sorusu sabahın erken saatlerinden itibaren yaşadığı ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son yaşanan depremin enlemi, boylamı, derinliği gibi bilgiler AFAD ve Kandilli tarafından listeleniyor. Peki, en son deprem ne zaman oldu veya az önce deprem mi oldu? İşte, 11 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 07:41 Güncelleme: 11.08.2024 - 07:41
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        Türkiye'de her an küçük çaplı birçok deprem meydana geliyor. Genelde birçoğu hissedilmese de bazı depremler derinliğine göre daha etkili olabiliyor. Bugün, 11 Ağuatos Pazar günü gözler son depremler listesine döndü. Peki, son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

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        EGE DENİZİ

        AFAD deprem verilerine göre bugün saat 6.21’de Ege Denizi Kuşadası Körfezi Selçuk ilçesinde 1.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

        ERZİNCAN

        AFAD deprem verilerine göre bugün saat 5.24’te Erzincan Refahiye ilçesinde 0.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

        KARADENİZ

        AFAD deprem verilerine göre bugün saat 5.07’de Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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