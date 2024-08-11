Türkiye'de her an küçük çaplı birçok deprem meydana geliyor. Genelde birçoğu hissedilmese de bazı depremler derinliğine göre daha etkili olabiliyor. Bugün, 11 Ağuatos Pazar günü gözler son depremler listesine döndü. Peki, son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi