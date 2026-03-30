Son zamanlarda emlak sektöründe 1+1 dairelere çok yoğun bir talep var

Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısındaki artış, konut tercihlerini doğrudan değiştiriyor. Büyük metrekareli konutlardan uzaklaşan vatandaş, daha ekonomik, daha pratik ve ulaşılabilir çözümlere yöneliyor. Bu değişimin en net yansıması ise 1+1 dairelere olan yoğun talep…

Şenay Araç

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, sahada gözlemlenen tabloya göre bu talebin geçici değil, kalıcı bir dönüşümün habercisi olduğunu söylüyor:

‘TALEP ARZIN ÖNÜNDE’

“Boşanmaların artması, öğrencilerin konut ihtiyacının büyümesi ve özellikle ailesiyle yaşayan ancak maddi geliri olan bireylerin kendi yaşam alanını oluşturmak istemesi, 1+1 daireleri ön plana çıkarıyor.

Emlak ofislerinde de durum çok net. 1+1 dairelere ciddi bir talep patlaması yaşanıyor. Gelen taleplerin büyük kısmı bu tip dairelere yönelmiş durumda. Aynı şekilde ilan tarafında da artış dikkat çekiyor. Piyasada 1+1 daire ilan sayısı hızla yükselirken, buna rağmen talep hala arzın önünde ilerliyor.

İstanbul özelinde değerlendirildiğinde 2,5 milyon TL ile 15 milyon TL arasında değişen fiyat aralığında 1+1 daire bulmak mümkün. Bu durum, her bütçeye hitap eden geniş bir pazar oluştuğunu gösteriyor.1+1 daireler yalnızca ulaşılabilir değil, aynı zamanda işletme maliyetleri açısından da avantajlı. Aidat giderleri daha düşük, temizlik süreci çok daha kolay ve pratik. Büyük metrekareli dairelere göre hem kullanım hem bakım açısından daha az masraf çıkarıyor. Bu da hem kiracı hem de mülk sahibi için ciddi bir tercih sebebi oluşturuyor.

Ayrıca bu daireler çok hızlı kiraya veriliyor, alım-satım süreçleri daha hızlı ilerliyor ve piyasada sürekli bir sirkülasyon sağlıyor. Boş kalma süresinin düşük olması, yatırımcı açısından düzenli gelir anlamına geliyor.

Yatırım açısından bakıldığında; yüksek sirkülasyon, düşük risk ve güçlü kira getirisi öne çıkıyor. Ortalama geri dönüş süresi 12–13 yıl civarında. Metrekare bazında kira getirilerinin daha yüksek olması, bu segmenti diğer konut tiplerine göre daha avantajlı hale getiriyor.”

BAŞLANGIÇ MODELİ

Şenay Araç , yatırımcı profilinin de değiştiğini belirtiyor: “Altın ve döviz birikimi olan birçok kişi, büyük metrekareli konutlar yerine ilk etapta 1+1 daire alarak piyasaya giriş yapıyor. Zamanla birikimini artıran yatırımcılar, daha sonra 2+1 dairelere geçiş yapıyor. Bu durum, 1+1 dairelerin birçok kişi için bir başlangıç modeli haline geldiğini ortaya koyuyor.

Artan talep, inşaat sektörünü de doğrudan etkiliyor. Geçmişte projelerde yüzde 10–15 seviyesinde yer alan 1+1 daire oranı, bugün yüzde 25’in üzerine çıkmış durumda. Hatta bazı firmalar yalnızca 1+1 ve 2+1 dairelerden