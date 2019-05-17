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Sony ile Microsoft oyun için el sıkıştı

HABERTURK.COM

Oyun sektöründe uzun yıllardır kıyasıya rekabet eden Sony ve Microsoft, sürpriz bir ortaklığa gitti. Bulut tabanlı oyun deneyimi ve yapay zeka için anlaşmaya varan Sony ve Microsoft'un CEO'ları stratejik işbirliği yaptı.

Sony ile Microsoft

Biri PlayStation, diğeri Xbox ile oyun sektörünün en büyük aktörleri konumunda bulunan Sony ve Microsoft, iş birliğine gitme kararı aldı. İki şirket, Microsoft’un bulut platformu Azure odaklı yeni bir oyun deneyimi için ortaklık yaptı. Sony CEO’su Kenichiro Yoshida ile Microsoft CEO’su Satya Nadella, bulut tabanlı yapay zeka çözümleri geliştirmek için el sıkıştı.

Taraflar tarafından imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, iki şirket, oyun ve içerik akışı hizmetlerini desteklemek için Microsoft Azure'da ortak bulut çözümleri geliştirecek. Ayrıca, Sony'nin oyun ve içerik akışı hizmetleri için mevcut Microsoft Azure platformu kullanılacak.

Anlaşma kapsamında ayrıca Sony ve Microsoft, yeni akıllı görüntü sensörlerini içeren yarı iletkenler ve AI (yapay zeka) alanlarında da işbirliğine gidecek. keşfedecekler.

'ELBETTE REKABET EDİYORDUK...'

Konuyla ilgili açıklama yapan Sony'nin CEO'su Kenichiro Yoshida, “PlayStation'ın kendisi yaratıcılık ve teknolojinin entegrasyonu ile ortaya çıktı. Misyonumuz, bu platformu, mümkün olan en iyi deneyimi sağlayan bir bulut ortamı ile her zaman ve her yerde sorunsuz bir şekilde geliştirmek. Uzun yıllar boyunca Microsoft bizim için kilit bir iş ortağı oldu, elbette iki şirket de bazı alanlarda rekabet ediyordu. Gelecekteki bulut çözümlerinin ortak geliştirilmesinin etkileşimli içeriğin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ise Sony ile yaptıkları stratejik iş birliğiyle ilgili şunları ekledi: "Sony, hem eğlence sektöründe hem de teknolojide her zaman lider olmuştur. Açıkladığımız bu ortaklığın sebebi de budur. Bahsi geçen ortaklıkla Sony, müşterilere daha iyi ve yeni oyun deneyimini sunmak için Azure AI'ın gücünden yararlanacak.”

GOOGLE'A KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ

Japon Sony ile ABD'li Microsoft'un bu sürpriz iş birliğinde, Google'ın geçen aylarda tanıttığı bulut tabanlı yeni oyun platformu Google Stadia'nın da etkisinin olduğunu belirtmekte fayda var. 

Oyunlardaki platform sınırlamasını ortadan kaldırmak hedefiyle geliştirilen Stadia, oyuncuların sevdikleri oyunlara TV, bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ekranları üzerinden erişebilmesini sağlamak amacıyla oyunları buluttan yayınlayacak. Sony ile Microsoft yaptıkları bu iş birliğiyle internet dünyasının en büyük oyuncusu konumunda olan Google'ın bulut tabanlı oyun sistemine karşı da güçlerini birleştirmiş olacak. 

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