Trabzonspor'da Sörloth bilmecesi iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Alman ekibi Leipzig'den transfer teklifi alan ve milli maç için gittiği ülkesinden dönmeyen Sörloth, ayrılığı kafaya taktı. Norveçli yıldızın bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Crystal Palace, Trabzonspor'dan satış bedelinin yarısını talep ediyor.

HEDEF 30 MİLYON

Leipzig'in 20+4 milyon Euro'luk teklifini artırmasını isteyen Trabzonspor ise bedeli 30 milyon Euro'ya kadar çıkarıp en az 15 milyon Euro kasasına koyma derdinde. Leipzig'in alternatif arayışlarına başladığı ve Napoli'nin forveti Milik'e teklif götürdüğü belirtilirken Tottenham pusuda bekliyor.

Gemileri yakan Sörloth’un Trabzonspor'a dönmesi zor görünüyor. Norveçli golcü, Leipzig'e transfer olması durumunda beş senelik imza atacak ve senede 3,3 milyon Euro garanti ücret kazanacak.