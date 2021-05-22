Trabzonspor'un geçen yaz RB Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor.

Norveçli forvetin adı eski takımı Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılıyordu. Sörloth'un menajeri Morten Wivestad teklifleri doğruladı. Habertürk TV'ye konuşan Wivestad, ''Alexander Sörloth başlangıçta sıkıntı yaşasa da Bundesliga'ya alıştı. Birçok teklif var ama önceliği Leipzig'de kalmak. Nagelsmann sonrası Jesse Marsch ile çalışmayı çok istiyor. Yeni hocasıyla görüşmeden bir karar alması mümkün değil'' dedi.

Morten Wivestad oyuncusuna sadece Türkiye'den değil Almanya ve İspanya'dan da teklifler olduğunu söyledi.

Alexander Sörloth, RB Leipzig'de geçen ilk sezonunda 36 maça çıkarken, takımına 6 gol, 3 asistlik katkı yapmıştı.