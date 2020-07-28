Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Sörloth, uzatma dakikalarının krallığını da kimseye bırakmadı

Süper Lig 2019-2020 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerde 5 gole imza atan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, bu periyotta fileleri en fazla havalandıran futbolcu oldu

Alexander Sörloth

Süper Lig'de bu sezon atılan 875 golün 98'i müsabakaların uzatma bölümlerinde kaydedildi. Karşılaşmaların normal sürelerine ilave edilen anlarda en fazla golü ise Aytemiz Alanyaspor buldu.

Uzatma bölümlerinde 11 gol kaydeden Aytemiz Alanyaspor'u, 9 golle Demir Grup Sivasspor, 7'şer golle Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, 6'şar golle Beşiktaş, Trabzonspor, 5'er golle BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Gaziantep FK, 4'er golle Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, 3 golle Göztepe ve 2 golle Fraport TAV Antalyaspor takip etti.

MKE Ankaragücü'nün kalesinde 12 gol gördüğü uzatma dakikalarında Galatasaray, Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor ise 9'ar gol yedi.

EN GOLCÜ SORLOTH

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, uzatma bölümünde en fazla gol bulan futbolcu oldu. Sörloth, bordo-mavili ekibin 6 gol ürettiği uzatma dakikalarında 5 gole imza attı.

Demir Grup Sivasspor'dan Mustapha Yatabare ile Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse uzatma bölümünde 4'er gol attı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başladığı sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Adis Jahovic de 4 gol üretti.

UZATMA PERFORMANSLARI

Süper Lig'de takımların uzatma dakikalarında attığı ve yediği gol sayıları şöyle:

TakımlarAttığıYediği
Antalyaspor24
Aytemiz Alanyaspor113
Beşiktaş64
BtcTurk Yeni Malatyaspor55
Çaykur Rizespor57
Demir Grup Sivasspor91
Fenerbahçe75
Galatasaray59
Gaziantep FK53
Gençlerbirliği44
Göztepe39
Hes Kablo Kayserispor49
İttifak Holding Konyaspor75
Kasımpaşa72
Medipol Başakşehir44
MKE Ankaragücü412
Trabzonspor67
Yukatel Denizlispor45

GOL DAĞILIMI

Süper Lig 2019-2020 sezonundaki müsabakaların ilk yarılarında 364, ikinci yarılarında ise 511 gol atıldı.

Atılan gollerin dakika aralığı dağılımı şöyle:

SüreGol
1-1596
16-30112
31-45136
+4520
46-60125
61-75153
76-90155
+9078
TOPLAM875

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta 4 isim gidiyor, 4 isim geliyor!
FUTBOL4 isim gidiyor, 4 isim geliyor!
Fatih Altaylı: Galatasaray 2 sene başarıyı unutsun
FUTBOL"Galatasaray 2 sene başarıyı unutsun"
İbrahim Yıldız yazdı: Kulüpler ceza paralarını geri istiyor
FUTBOLKulüpler ceza paralarını geri istiyor
Hulk, Türkiye’den teklif aldığını açıkladı
FUTBOLHeyecanlandıran açıklama
Fenerbahçe'de hedefteki isim Eliasson - Transfer haberleri
FUTBOLFenerbahçe'de Eliasson sesleri
Süper Lig'de farklı şampiyonlar bulmak zor - spor haberleri
FUTBOLSüper Lig'de farklı şampiyonlar bulmak zor
Göztepe'de transfer harekatı
FUTBOLGöztepe'de transfer harekatı
Somaspor: 2 - Pazarspor: 3 MAÇ SONUCU
FUTBOLPazarspor TFF 2. Lig'e yükseldi
Galatasaray ve Türk sporuna adanan hayat: Ali Sami Yen
FUTBOLAli Sami Yen anılıyor
Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Altay Bayındır
FUTBOLFenerbahçe'nin en istikrarlısı Altay

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X