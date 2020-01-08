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2017 yılından bu yana Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş modellerini desteklemek amacıyla Fark Yaratan Yatırımlar projesini yürüten TEB Özel Bankacılık ve Ashoka Türkiye, işbirliklerini bir adım daha ileriye taşıyarak yeni bir proje başlattıklarını duyurdular.

Bu kapsamda, TEB Özel'in sosyal girişimcilik platformu Ashoka ile birlikte Açık Açık Sosyal Girişim projesini hayata geçirerek, sosyal girişimlerin hızlı, güvenli ve başarılı büyümesine katkı sağlamayı hedeflediği bildirildi.

TEB Özel'in, Ashoka Türkiye ile sosyal finans kavramı odağında, sosyal girişimlerin finansal desteklere erişimlerini kolaylaştırma amacıyla “Sosyal Finans Toplantıları” ve “Fark Yaratan Yatırımlar Network Buluşmaları” da düzenlediği aktarıldı.

Türkiye’deki sosyal girişim ekosistemini desteklemek isteyen kişi ve kurumların, Açık Açık Sosyal Girişim’de sosyal girişim profillerini inceleyerek, bu girişimlere kurumsal ya da bireysel destek olmak, yatırım yapmak, hibe vermek, buralardan ürün ya da hizmet satın almak için onlarla doğrudan iletişime geçebilecekleri açıklandı.

'SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR'

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Direktörü Hayri Telekoğlu, "Bu ekosistemi büyütebilmek ve uzun süreli olmasını sağlamak için amacımız sayısal çokluğu yakalamak değil, iş fikri, uygulanabilirlik ve şeffaflık sağlamak. “Açık Açık Sosyal Girişim” ile bu sorulara cevap bulmayı planlıyor" dedi.

Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu ise, "Türkiye’deki sosyal girişimlerin tanımlanmasına, desteklenmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak amacıyla Açık Açık Derneği, Ashoka Türkiye ve Türetim Ekonomisi Derneği ortaklığında Açık Açık Sosyal Girişim inisiyatifi kurduk. Herkesin fark yaratabileceği bir Türkiye için sektörler arası iş birliklerine ihtiyacımız var” diye konuştu.