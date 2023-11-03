Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dilan Polat'ın ardından o isimler de gündemde!
Sosyal medya hesabında yayınladığı lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat, geçtiğimiz gün eşi, ablası ve daha birçok isimle birlikte gözaltına alınmıştı. Polat ailesinden sonra bir iddia da sosyal medyanın tanınan çifti için geldi!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Çift, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.
Operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin bireysel ve şirketine ait toplam 24 araca el konuldu. El konulan lüks araçlardan 16’sının yeri tespit edildi. Vatan Caddesi’ndeki bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine getirilen lüks araçlar sergilendi.
Ortaya çıkan bilgilere göre polise "Kullanmam gereken ilaçlar var" diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın gündemde olmasıyla birlikte bir iddiada sosyal medyanın tanınan bir çifti için geldi. Özellikle Dilan Polat'ı taklit ettiği söylentileriyle gündem olan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında iddialar ortaya çıktı.
Ortopedi doktoru olan Tayyar Öz'ün eşi Özlem Öz'ün videolarında krem önerileri verdiği ve macun önerdiği görüldü. 1 yaş altında çocuklara ürün denettirirken görüntü yayınlamaları ortaya bazı iddiaların çıkmasına neden oldu.
Twitter'da birçok avukatın iddialarına göre çift sağlık beyanından 340 bin TL ceza almış.
ÖZLEM ÖZ KİMDİR?
17 Kasım 1989 yılında doğan Özlem Lina Öz, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü bitirmiştir. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile hayatını birleştiren Özlem Lina Öz'ün 3 çocuğu vardır ve bir bebek daha beklemektedir.
TAYYAR ÖZ KİMDİR?
1987 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Tayyar Öz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölününü kazanan Öz, Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ünvanını almıştır.