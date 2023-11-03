Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dilan Polat'ın ardından o isimler de gündemde!

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın gündemde olmasıyla birlikte bir iddiada sosyal medyanın tanınan bir çifti için geldi. Özellikle Dilan Polat'ı taklit ettiği söylentileriyle gündem olan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında iddialar ortaya çıktı.

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Ortopedi doktoru olan Tayyar Öz'ün eşi Özlem Öz'ün videolarında krem önerileri verdiği ve macun önerdiği görüldü. 1 yaş altında çocuklara ürün denettirirken görüntü yayınlamaları ortaya bazı iddiaların çıkmasına neden oldu.