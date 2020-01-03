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ABD'nin Irak'ta düzenlediği hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesi 'savaş' endişelerini yükseltti.

ABD'nin İran'ı doğrudan hedef alması üzerine şimdi İran'ın atacağı adımlar merak ediliyor. İran yönetimi saldırının bedelini ödeteceğini söylese de bunun fiilen ne anlama geldiğini zaman gösterecek. Ancak süper güç ABD ile bölgesel güç İran'ın topyekun savaşa girme ihtimali ve bu savaşın söz konusu iki ülkeyle sınırlı kalmayacağı düşüncesi sosyal medyada 'III. Dünya Savaşı' mı başlıyor tartışmalarını başlattı.

Twitter dünya gündeminde III. Dünya Savaşı'nın kısaltması olan 'WWIII' bir numaraya yerleşti:

Türkiye'de de gündemin 7. ve 8. sıralarını III. Dünya Savaşı işgal etti.

Bu hashtaglere bakıldığında kullanıcıların ikiye ayrıldığı görüldü. Bir grup gerçekten savaşla ilgili endişelerini dile getirirken, diğer grup konuya daha mizahi yaklaşmayı tercih ediyor.