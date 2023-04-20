Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX, Starship uzay aracını fırlattı. Şirketin yeni nesil Super isimli roketleri ile fırlatılan uzay aracının Mars'a seyahatin yolunu açması öngörülüyor.

Teksas'ta gerçekleştirilen fırlatmada kullanılan 120 metre yüksekliğindeki roketler, Özgürlük Heykeli'nden daha fazla yüksekliğe sahip olması ile dikkat çekiyor.

Roketlerin Starship'i 90 dakikada uzayın derinliklerine götürmesi bekleniyor.

Starship'i ve destek roketini uzaya gönderilmesi SpaceX'in tarihinde bir kilometre taşını temsil ediyor.

Öyle ki, Starship ve roketleri, şirketin gelecekte aya yapılacak insanlı yolculukları için ön deneme niteliği taşıyor.

NASA'NIN ARACINDAN 2 KAT DAHA GÜÇLÜ

Öte yandan, SpaceX'in gerçekleştirdiği fırlatmanın, Starship'i bugüne kadar dünyadan uzaya gönderilen en güçlü uzay aracı yaptığı açıklandı.

Starship için bugüne kadar atmosferde 5 deneme yapıldı ve ateşleme ile motorları test edildi. SpaceX, hafta başındaki fırlatma girişimi son dakikada iptal etmişti. İptal gerekçesi olarak, roketin basınç kapakçığındaki donma gösterilmişti.

Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan SpaceX, Ay ve ötesine insan ve kargo gönderimi için Starship uzay aracını kullanmayı planlıyor.

YENİDEN KULLANILABİLİR ŞEKİLDE TASARLANDI

Starship’in paslanmaz çelikten yapıldığı, roketlerinin ise yeniden kullanılmak üzere tasarlandığı açıklandı. Roketlerin bir uçak gibi, insanları ve uyduları günde birkaç sefer yaparak yörüngeye taşıması amaçlanıyor.

Starship'in, NASA'nın kendi Uzay Fırlatma Sistemi'nden iki kat daha fazla itme güce sahip olduğu belirtiliyor.

Geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Tesla haricinde SpaceX'in de CEO'luk görevini yürütüyor.