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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Sparta Prag: 0 - Atletico Madrid: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sparta Prag: 0 - Atletico Madrid: 6 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Sparta Prag'ı 6-0 mağlup etti. Julian Alvarez (2), Angel Correa (2), Marcos Llorente ve Antoine Griezmann'ın golleriyle farklı kazanan Atletico Madrid, puanını 9'a yükseltti. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 23:07 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:07
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        Atletico Madrid'den 6 gollü galibiyet!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Sparta Prag ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Stadion na Letnej'de oynanan müsabakayı kazanan 6-0'lık skorla Atletico Madrid oldu.

        Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15 ile 59. dakikada Julian Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorente ve 70. dakikada Antoine Griezmann ve 85 ile 89. dakikalarda Angel Correa kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 9'a yükseltti. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı.

        Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Sparta Prag, Feyenoord'a konuk olacak. Atletico Madrid ise Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

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