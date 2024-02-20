Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
Giriş: 20.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:53
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü oynanacak Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların Çekya ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.