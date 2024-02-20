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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek - Futbol Haberleri

        Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:53
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        Galatasaray'ın Sparta Prag maçına İngiliz hakem
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü oynanacak Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların Çekya ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.

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