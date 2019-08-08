UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk oluyor.
SPARTA PRAG - TRABZONSPOR
STAT: Generali Arena
SAAT: 19:00
YAYIN: TRT Spor
SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Hasek, Plavsic, Kanga, Tetteh
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban
Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını yapacak.
Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.
Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.
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