SPK 2 şirketin sermaye artırımını onayladı

Kurul, Shell & Turcas Petrol AŞ'nin 9 milyar lira, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 4 milyar lira, Akbank TAŞ'ın 40 milyar lira ve 5 milyar dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin, Değer Varlık Kiralama AŞ'nin, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin ayrı ayrı 3 milyar liralık, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 10 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı olumlu karşılandı.

Ayrıca, Natura Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu, Natura Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi talepleri olumlu karşılandı.

REKLAM Kurul, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Nufon Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun, kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi. İDARİ PARA CEZALARI SPK, Inveo Portföy Yönetimi AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonunun portföyünün fonun unvanına uygun olmayan şekilde yönetilmesi gerekçesiyle 1 milyon 575 bin 108 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 23 isme toplamda 58 milyon 835 bin 609 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, DO & CO Aktiengesellschaft, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Aksa Enerji Üretim AŞ, Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir isme 6 milyon 658 bin 688 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

REKLAM Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemi yasağına aykırı işlemlere aracılık edilmesi gerekçesiyle 13 tüzel kişiye 52 milyon 503 bin 606 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında depo şartı tedbirine aykırı işlem gerçekleştirilmesine aracılık edilmesi nedeniyle 53 tüzel kişiye 103 milyon 62 bin 634 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. SPK, yapılan incelemeler sonucunda İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması gerekçesiyle 1 kişi hakkında suç duyurusunun yapılmasına karar verdi.