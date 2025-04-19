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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK, 7 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi - İş-Yaşam Haberleri

        SPK, 7 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ, Burgan Finansal Kiralama AŞ, Akdeniz Faktoring AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Aksa Enerji Üretim AŞ ve Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'nin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:04
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        SPK'dan 7 şirkete onay
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre Kurul, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık, Burgan Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 324 milyon 598 bin liralık, Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin 12 milyar liralık, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2,5 milyar liralık, Aksa Enerji Üretim AŞ ve Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

        Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 91 milyon 910 bin 49 liralık, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 44,5 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay veren SPK, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 397 milyon 256 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

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        Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 11 milyar liralık, Değer Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık ve Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 800 milyon liralık ihracı başvurusunu kabul eden Kurul, Atlas Portföy Yönetimi AŞ Benesta-2 Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Onuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Onbirinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Batı Kartal Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verdi.

        Akın Tekstil AŞ hakkında konkordato talebinde bulunulmasına karşın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda anılan hususa ilişkin açıklama yapılmaması gerekçesiyle 1 kişiye 354 bin 803,96 liralık ve ALB Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 155 bin 567 liralık para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

        Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

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