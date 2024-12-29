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        Haberler Spor Futbol Spor camiasından Serdal Adalı'ya tebrik mesajları! - Futbol Haberleri

        Spor camiasından Serdal Adalı'ya tebrik mesajları!

        Spor camiasından birçok kulüp Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 23:17 Güncelleme: 29.12.2024 - 23:17
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        Spor camiasından Adalı'ya tebrik mesajları!
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        Spor camiasından birçok kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı.

        İşte o mesajlar:

        TFF

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

        KULÜPLER BİRLİĞİ

        "Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder başarılar dileriz."

        KASIMPAŞA

        "Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder başarılar dileriz."

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        FENERBAHÇE

        "Beşiktaş JK’nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı’yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz".

        BAŞAKŞEHİR

        "Beşiktaş JK Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlık görevine seçilen Sayın Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder başarılar dilerim."

        SAMSUNSPOR

        "Beşiktaş A.Ş.’nin başkanlık görevine seçilen Sayın Serdal Adalı’yı tebrik eder, kendisine ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar dileriz.

        Türk futbolunun birleştirici gücüyle, iş birliği ve dostluk içinde nice başarılara birlikte ulaşmayı temenni ederiz."

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