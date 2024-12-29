Spor camiasından Serdal Adalı'ya tebrik mesajları!

Spor camiasından birçok kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı.

İşte o mesajlar:

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ "Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder başarılar dileriz." KASIMPAŞA "Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder başarılar dileriz." REKLAM FENERBAHÇE "Beşiktaş JK’nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı’yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz".