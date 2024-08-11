ÖMER ÜRÜNDÜL: FENERBAHÇE'NİN ÇİLİNGİRİ SAINT-MAXIMIN

Fenerbahçe, evindeki ligin ilk maçını tek farklı galibiyetle bitirdi ama 90 dakika içindeki oyunu hiç tatminkâr değildi. Ciddi üretkenlik sıkıntısı çektiler. Hücum girişimlerinde sahneye çıkarak çok iyi işler yapan sadece bir isim vardı: Saint-Maximin. Adeta rakibin kalabalık savunmasını açan bir çilingir görevi yapıyordu. Dzeko'nun attığı golün de hazırlayıcısıydı. Ancak fizik olarak hazır olmadığı için 60'tan sonra oyundan düştü. Daha sonra da Mourinho kendisini dışarı aldı. Peki, şöyle bir soru sorulabilir; Fenerbahçe, neden böyle tutuk oynadı ve yeterli hücum etkinliği sağlayamadı?