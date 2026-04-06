Spor yazarlarından Beşiktaş yorumu
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin 90+11'deki penaltıdan attığı golle kazandığı kritik karşılaşmada Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.
İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK):
"Beşiktaş, boş alan bulup kenarları iyi kullanarak gol aradı.
Savunmadan iyi çıktılar. İstedikleri gibi pozisyonları yarattılar.
Ancak, Sarı-Lacivertliler son yarı beklemediği kadar gol şansı yakaladı.
Cherif’in iki, Kerem’in bir kez çok uygun durumda yakaladıkları gol pozisyonları vardı.
Kaleci Ersin’le karşı karşıya kalan bu oyuncuların şutlarını engelleyen Ersin oldu.
Beşiktaş maçı farklı kaybetmediyse Ersin’e teşekkür etmeli. Kalesini kapattı. Gole izin vermedi. Takımın en başarılı ismiydi"
SİNAN VARDAR (FOTOMAÇ):
"Ersin olmasa Beşiktaş bu maçtan çok farklı bir sonuçla ayrılabilirdi. İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskılıydı. Beşiktaş ise hatalarla dolu bir görüntü verdi. Bu tablo içinde ayakta kalan tek oyuncu Ersin'di. Agbadou ise beklentilerin çok uzağındaydı. Takımını yakan isimdi. Fenerbahçe tartışmalı bir penaltı vuruşuyla şampiyonluk yarışına tutuldu.Cherif diye bir oyuncu izledik. Kaç paraya transfer edildi. Agbadou ve Cherif gibi oyuncular yetenekli Türk gençlerinin önünü kesiyor. Gerçekten çok yazık!"
FATİH DOĞAN (SABAH):
"Büyük derbilerin özel oyuncuları olur. Yıldızlaşırlar ve olağan akışı değiştirirler. Fenerbahçe'nin olası puan kaybında şampiyonlukta büyük yara alacağı, gerilimi yüksek bir derbide Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, tam anlamıyla gecenin yıldızıydı. Bir değil, iki değil, 3 karşı karşıya 4 net gol pozisyonu çıkardı. Ancak uzatmalarda gelen hakem Yasin Kol'un verdiği ve VAR'da onaylanan penaltı kararıyla Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş adına ilk yarı bizce istediği gibi gitti"
MURAT ÖZBOSTAN (SABAH):
"Beşiktaş son derece kompakt, planlı ve sabırlı bir savunma ortaya koydu. Maç boyunca rakibine alan vermemeye çalıştılar, geçiş fırsatlarını kolladılar. Ancak hücumda başarılı değildi. Ersin ayrı bir parantezi hak ediyor. 25 yaşındaki kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını uzun süre ayakta tuttu ve derbinin en öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sergen Yalçın'ın tercih ettiği oyun planı, "Önce kaybetmeyelim" üzerine kuruluydu. Siyah-beyazlılar, bu maçı kaybetmeyi hak eden bir oyun oynamadı.
KARTAL YİĞİT (TAKVİM):
"Bir ara Beşiktaş çok mahkum oynadı. Bu anlarda Kerem, Cherif çok sayıda pozisyondan yararlanmazken Ersin kalesinde devleşti. Eğer Ersin kalesinde devleşmese çok farklı bir galibiyet olurdu Fenerbahçe adına. Beşiktaş bu anlarda çok bir şey yapamadı . Sadece yine hızlı hücum veya uzun topla bir şeyler yapmak istediler. Sergen hocanın oyuna aldığı Gökhan futbolu unutmuş, Cengiz hazır değil. Bu oyuncuların son durumu bilinmiyor mu? Fenerbahçe ikinci kaçırdıklarıyla daha çok istedi.