Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

AHMET ÇAKAR/SABAH: Muhtemelen sistemsel olarak yayıncı kuruluş VAR çizgisini çekemedi. VAR hakeminin kanaati ofsayttı ve protokol hiç yapılmayan bir şeyi yaptı, orta hakeme dedi ki, 'Sistem VAR çizg-i sini çekemiyor ama bence ofsayt, bir de sen bak'. Orta hakem de baktı, haklı bir kararla golü iptal etti . Verdiği kırmızı kart doğru, lehimize verdiği penaltı doğru ve yine Umut'un attığı golde de topun ele çarpmasını VAR hakemi çok doğru tespit etti.