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Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

A Milli Takım, Galler'i 2-0 yenerek EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    "BİR SÜRE DAHA KUNTZ'A KATLANACAK"

    CEM DİZDAR/FANATİK: "İkinci devre topu sahada, özellikle Arda Güler oyuna girdikten sonra enine gezdirme konusunda daha titiz ve dikkatli olunca ‘’topla oynama istatistiği’’ de anlam kazanmaya başladı. Kaçan penaltı, elle oynama nedeniyle iptal edilen gol çabası ve nihayet Umut Nayir golü… Ardından hakim olunan oyunda Arda Güler golü ve maçın bitişi… 
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    CEM DİZDAR/FANATİK: Bir önceki maçında kendi sahasında 4 golle mağlup olan Galler’i geçerek önemli bir eşiği aştı milli takım. Şimdi… Hırvatistan malum. Ancak sanki durduk yere Ermenistan denkleme dahil oldu. Yine de yolun yarısından fazlasını geçtik gibi. Ve görülen o ki, ülkenin yarısından çok fazlası hoşnut olmasa da bir süre daha Stefan Kuntz’a katlanacak futbol kamuoyu!"
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    "ARDA GÜLER KARARI DOĞRUYDU"

    ENGİN VEREL/AKŞAM: "Son zamanlarda bu kadar şansın ve şanssızlığın bir arada yaşandığı bir maç görmemiştim. Gruptaki en kritik maçın, bu kadar kritik kararlara sahne olacağını doğrusu maç öncesi hiç aklıma getirmemiştim. VAR sistemi kurulduğundan beri ilk kez bir ofsayt pozisyonunun çizgi çizilmeden, orta hakem kararıyla hükme bağlandığını gördüm. Çok garipti. 

     
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    ENGİN VEREL/AKŞAM: Maç 11'e 11 oynanırken Arda Güler'in kulübede olması doğru karardı, rakip eksildikten sonra oyuna girmesi de öyle. Arda'nın kelimelerin kifayetsiz kalacağı golü geldi. Golden sonra bütün takım arkadaşlarının Arda'yı bir çocuk gibi sevmesi de ayrı bir güzellikti. Bu takım oynadıkça gelişecek ve geliştikçe tarihe adını yazdıracak. Bunun işaretlerini dün gece verdiler.
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    "GALLER’İN UMUDU KONTRATAKTI"

    UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Galler koçu Rob Page’in Samsun’a gelirken görevini kaybetme endişesi yaşadığı bence açıktı. Zira Ermenistan’dan sonra Türkiye’ye karşı da utanç verici bir yenilgi almamak adına sahaya klasik santrforsuz çıktı. Morrell’le orta sahayı dörtleyerek en uca iki kanat oyuncusu Johnson-James’i koydu. Yani bir bakıma 4-6-0’la tek umudu kontrataktı onun da. 
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Türkiye cephesindeyse ilk 60 dakikada değişen pek bir şey yoktu. Riga’da olduğu gibi, Samsun’da da ilk bir saat hiç iyi oynamadık. Son bölümdeyse Umut ve Arda’nın girişi sonrası canlandık, atak sürekliliği sağladık ve hak ederek kazandık maçı.

     
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    "SONUNA KADAR HAK ETTİK"

    AHMET ÇAKAR/SABAH: Dün geceki sonuçla büyük ihtimalle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın vizesini aldık. İkinci yarı Kuntz'un değişiklikleriyle gelen müthiş bir baskı ve önce Umut, ardından da Arda'nın golü galibiyeti getirdi. Hak ettik mi? sonuna kadar. Maçın hakemleri mükemmel kararlar verdiler. 
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    AHMET ÇAKAR/SABAH: Muhtemelen sistemsel olarak yayıncı kuruluş VAR çizgisini çekemedi. VAR hakeminin kanaati ofsayttı ve protokol hiç yapılmayan bir şeyi yaptı, orta hakeme dedi ki, 'Sistem VAR çizg-i sini çekemiyor ama bence ofsayt, bir de sen bak'. Orta hakem de baktı, haklı bir kararla golü iptal etti . Verdiği kırmızı kart doğru, lehimize verdiği penaltı doğru ve yine Umut'un attığı golde de topun ele çarpmasını VAR hakemi çok doğru tespit etti.

     
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    "VAR'IN KARARI SKANDAL"

    LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "VAR Protokolü şöyle diyor: "Bir maçta atılan bir golle ilgili ofsayt şüphesi varsa ve teknik bir arıza gereği çizgi çizilemiyorsa maçın hakemi ile VAR hakemi yardımcı hakemin kararına uymalıdır. "Dünyanın en iyi VAR hakemlerinden biri sayılan ünlü İtalyan hakem Massimiliano İrrati'nin maçı yöneten vatandaşı Fabio Maresca'yı VAR'a çağırması skandal bir karardır. Çünkü bu durumlarda yardımcı hakemin kararı geçerlidir. İtalyan yardımcı hakemi Danile Bindoni bayrak kaldırmadığı için gol geçerli sayılmalıydı. Göz kararıyla Milli Takım'ın iptal edilen golü için UEFA İrrati ile Maresca'ya ceza yaptırımında bulunacaktır. 
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    LEVENT TÜZEMEN/SABAH: Arda Güler'in jenerik olacak güzellikteki golü ile mutlu olduk. Arda artık Milli Takım'ın maestrosu olmalıdır. Bu Arda çok yaman; çalım atıyor, adam geçiyor, ölçülü pas veriyor, adrese teslim yapıyor, şut atıyor, ayaklarıyla dans ediyor. Arda'da yeteneğin her çeşidi var. İyi ki Arda Türk olmuş."
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    "BASKI VE HEYECAN VARDI"

    ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: Milli Takımımız, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Galler’e karşı liderlik unvanıyla mücadele ediyorsa ulusal heyacan katlanıyor. Bütün bunlar güzel de bu heyecan rakip üzerinde değil bizim çocukların üzerinde bir baskı ve heyecan oluşturmuş gibi... Galler’in Ermenistan karşısında kendi evinde uğradığı 4-2’lik şokun yarattığı öfke ile canını dişine takarak oynadığını gördük. 
  • Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları

    ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: Milli Takım organizasyon bozukluğuyla şutsuz, etkisiz, talihsiz bir gece yaşadı. Bu oyunda arızalar var. Kerem ligdeki Kerem değil. Elbette yorgun çıktıkları sezonun ağırlığını taşıyorlar omuzlarında... Barış Alper çok istekli ama zoraki santrfor olarak şut atamadan tamamlıyor maçı... Cengiz, kaptan Hakan bir garip tutukluk içinde... Stefan Kuntz’un önemli radikal kararlar alması gerek. 60’tan itibaren Umut’u, Arda’yı, Eren’i İrfan Can’ı oyuna sokuyor. Galler karşısında sıkıntılı ve kısmetsiz gece birden eğlenceye dönüyor."

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