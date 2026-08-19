Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, Almanya'da mesaisine başladı

        12 Dev Adam, Almanya'da mesaisine başladı

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 19:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        12 Dev Adam, Almanya'da mesaisine başladı

        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenecek Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa organizasyonunun ilk maçında Hırvatistan'la karşılaşacak milliler, bu ülkedeki ilk antrenmanını başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaptı.

        Hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve ardından Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa için Almanya'ya giden A Milli Takım, 21 Ağustos Cuma günü TSİ 18.45'te Hamburg'ta bulunan Barclays Arena'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

        Milliler kazanması halinde final maçına, kaybetmesi durumunda ise üçüncük mücadelesine çıkacak. Her iki karşılaşma da 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #12 Dev Adam
        #almanya
        #Hırvatistan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Torreira'dan ayrılık sinyali!
        Torreira'dan ayrılık sinyali!
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor