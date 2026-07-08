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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

        2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

        FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadeleleri yarın başlıyor. İlk çeyrek final eşleşmesinde Fransa ile Fas, TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanının noktalanmasıyla birlikte gözler, futbol dünyasının kalbinin atacağı çeyrek final mücadelelerine çevrildi. İlk çeyrek final müsabakasında Fransa ile Fas, yarın TSİ 23.00'te Boston Stadı'nda, Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönetiminde kozlarını paylaşacak.

        ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

        I Grubu lideri Fransa, eleme turlarında İsveç'i 3-0 ve Paraguay'ı 1-0 geçerek adını son 8 takım arasına yazdırırken; C Grubu ikincisi Fas ise Hollanda'yı penaltılarla eleyip, ev sahibi Kanada'yı 3-0'lık net bir skorla turnuva dışına iterek bu aşamaya ulaştı.

        Katar 2022 yarı finalindeki 2-0'lık randevunun büyük bir rövanşı niteliğini taşıyan bu kritik maç öncesinde, Mbappe ve Dembele ikilisinin 11 golle sürüklediği korkutucu bir hücum hattına sahip olan Fransa'da orta saha Aurelien Tchouameni'nin, turnuvanın peri masalını sürdürmek isteyen Fas'ta ise forvet Ismael Saibari'nin sakatlıkları nedeniyle durumları belirsizliğini koruyor.

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