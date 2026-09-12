Al Khaleej: 1 - Al Nassr: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 7. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Khaleej'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr puanını 13'e, Al Khaleej ise 5'e çıkardı. Mücadele HT Spor'dan canlı yayınlandı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 23:43 Güncelleme:
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 7. haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Khaleej'e konuk oldu.
Al Khaleej'in ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibinin golünü 45+1'de Omar Mascarell atarken, Al Nassr'a beraberliği getiren golü ise 72. dakikada Abdullah Alhamddan kaydetti.
Karşılaşma HT Spor'dan naklen yayınlandı.
Öte yandan bu sezon ligde çıktığı 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Al Khaleej, haftayı 5 puanla tamamladı. Al Nassr ise 16 puanla 3. sırada bulunuyor.
Pro Ligi'nin bir sonraki haftasında Al Khaleej, Al Ettifaq'a konuk olacak. Al Nassr, Diriyah'ı ağırlayacak.
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