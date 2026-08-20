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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Amir Murillo: Daha fazla gol atabilirdik

        Amir Murillo: Daha fazla gol atabilirdik

        Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yendikleri mücadelenin ardından konuştu. Çok iyi bir maç oynadıklarını belirten Murillo, "Çok iyi skor aldık. Daha fazla gol atabilirdik ancak rövanş maçı öncesinde avantaj elde ettik ve çok iyi bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 22:40 Güncelleme:
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        "Daha fazla gol atabilirdik"

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Beşiktaş'ın ikinci golünü atan sağ bek Amir Murillo, galibiyeti değerlendirdi.

        "DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

        Amir Murillo, "Bizim için çok iyi bir maç oldu. Çok iyi bir skor aldık. Daha fazla gol de atabilirdik ancak rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde ettik." ifadelerini kullandı.

        "HOCAMIZIN KENARDAKİ ENERJİSİ ÇOK İYİ"

        Hücumdaki rolü ve takımın oyun anlayışı hakkında konuşan Panamalı futbolcu, "Ceza sahasına girmeyi seviyorum. Tabii ki Rıdvan'ın asisti de çok iyiydi. Hocamızın saha kenarındaki enerjisi çok iyi, bunu sahada biz de fark ediyoruz. Sistemimiz zaten rakibi domine etme anlayışı üzerine kurulu. Biz bek oyuncuları da hücum oyuncuları gibi aksiyon alıyoruz." dedi.

        SÜPER LİG İTİRAFI

        Beşiktaş'a ve İstanbul'a geldikten sonra kendisini en çok neyin şaşırttığı sorulan Murillo, Süper Lig'in seviyesine dikkat çekti.

        Murillo, "Aslında her şey diyebilirim. Gelmeden önce derbileri izlemiştim ama ligin geneli, statların atmosferleri... Diğer takımların seviyesi beni şaşırttı. Ligin rekabetçi olması da beni şaşırttı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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        #beşiktaş
        #Murillo
        #UEFA Avrupa Ligi
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