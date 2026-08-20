Amir Murillo: Daha fazla gol atabilirdik

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Beşiktaş'ın ikinci golünü atan sağ bek Amir Murillo, galibiyeti değerlendirdi.

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Amir Murillo, "Bizim için çok iyi bir maç oldu. Çok iyi bir skor aldık. Daha fazla gol de atabilirdik ancak rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde ettik." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN KENARDAKİ ENERJİSİ ÇOK İYİ"

Hücumdaki rolü ve takımın oyun anlayışı hakkında konuşan Panamalı futbolcu, "Ceza sahasına girmeyi seviyorum. Tabii ki Rıdvan'ın asisti de çok iyiydi. Hocamızın saha kenarındaki enerjisi çok iyi, bunu sahada biz de fark ediyoruz. Sistemimiz zaten rakibi domine etme anlayışı üzerine kurulu. Biz bek oyuncuları da hücum oyuncuları gibi aksiyon alıyoruz." dedi.

SÜPER LİG İTİRAFI

Beşiktaş'a ve İstanbul'a geldikten sonra kendisini en çok neyin şaşırttığı sorulan Murillo, Süper Lig'in seviyesine dikkat çekti.

Murillo, "Aslında her şey diyebilirim. Gelmeden önce derbileri izlemiştim ama ligin geneli, statların atmosferleri... Diğer takımların seviyesi beni şaşırttı. Ligin rekabetçi olması da beni şaşırttı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.