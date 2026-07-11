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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, Mike James'i transfer etti!

        Anadolu Efes, Mike James'i transfer etti!

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Anadolu Efes'e ABD'li oyun kurucu!

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Mike James, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, Avrupa'da ise Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco takımlarının formalarını giydi.

        Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu, 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken, 2025'te ise "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde yer aldı.

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