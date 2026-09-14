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        Antalyaspor'da Osman Özköylü dönemi

        Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 23:03 Güncelleme:
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        Antalyaspor'da Osman Özköylü dönemi!

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu.

        Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Osman Özköylü ve ekibine başarı dileğinde bulunuldu.

        Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz, futbolcularımızla bir araya gelerek bugün takımımızın başında ilk antrenmanına çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı. Osman Özköylü için resmi imza töreninin yarın saat 15.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

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        #ANTALYASPOR
        #Osman Özköylü
        #1.lig
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