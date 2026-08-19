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        Haberler Spor Futbol İngiltere Aston Villa, Zion Suzuki ve Matteo Ruggeri'yi transfer etti

        Aston Villa, Zion Suzuki ve Matteo Ruggeri'yi transfer etti

        İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Japon file bekçisi Zion Suzuki ve İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        Aston Villa'dan iki transfer!

        İngiliz ekibi Aston Villa, Japon kaleci Zion Suzuki ve İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi renklerine bağladı.

        Aston Villa Kulübü, İtalya'nın Parma takımından Zion Suzuki ve İspanya ekibi Atletico Madrid'den Matteo Ruggeri'nin transfer edildiğini duyurdu.

        İngiltere basınında, bonuslar dahil edildiğinde Suzuki'nin 35 milyon, Ruggeri'nin ise 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında takıma katıldığı öne sürüldü.

        YENİ TRANSFERLERİN KARİYERİ

        Kariyerinde Urawa Red Diamonds ve Sint-Truiden'de görev yapan Suzuki, 2024'te transfer olduğu Parma'da 59 maça çıktı.

        Daha önce Atalanta ve Salernitana'da oynayan Ruggeri ise geçen sezon forma giydiği Atletico Madrid'de 47 karşılaşmada görev aldı.

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        #transfer
        #İngiltere Premier Lig
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