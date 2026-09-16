Atletico Madrid: 4 - Osasuna: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid sahasında Osasuna'yı ağırladı. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 22:21 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 6. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Osasuna kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Atl. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Jonathan David, 54'te Kang-in Lee, 63. dakikada Robin Le Normand ve 82. dakikada ise Alex Baena kaydetti.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid 13 puana yükseldi. 3 maçtır mağlup olan Osasuna ise 7 puanda kaldı.
Ligin 7. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Osasuna ise Rayo Vallecano'yu konuk edecek.
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