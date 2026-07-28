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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroCup Bahçeşehir Koleji Damien Inglis'i transfer etti

        Bahçeşehir Koleji Damien Inglis'i transfer etti

        Transfer çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, Fransız uzun Damien Inglis'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Bahçeşehir'e Fransız uzun!

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Damien Inglis'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan ve son olarak Yokohama B-Corsairs forması giyen NBA patentli Fransız oyuncu, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."

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