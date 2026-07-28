Bahçeşehir Koleji Damien Inglis'i transfer etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, Fransız uzun Damien Inglis'i kadrosuna kattı.
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:45 Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Damien Inglis'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan ve son olarak Yokohama B-Corsairs forması giyen NBA patentli Fransız oyuncu, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."
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