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        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji Ponitka ile sözleşme uzattı

        Bahçeşehir Koleji Ponitka ile sözleşme uzattı

        Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon yarı final oynayan Bahçeşehir Koleji, Polonyalı basketbolcu Mateusz Ponitka ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:17 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Ponitka ile uzattı

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Polonyalı milli oyuncu Mateusz Ponitka'nın sözleşmesini yeniledi.

        Kulübün açıklamasında, 2024-25 sezonundan bu yana Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 32 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Ponitka, bu sezon play-off yarı finalinde veda ettikleri Basketbol Süper Ligi'ndeki 29 maçta 6,1 sayı, 3,3 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

        Oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Polonyalı basketbolcu, yarı finalde elendikleri BKT Avrupa Kupası'nda ise 19 karşılaşmada 5,6 sayı, 3,6 ribaunt ve 1,7 asistlik performans sergiledi.

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