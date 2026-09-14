Bartuğ Elmaz: Söylenecek fazla bir şey yok
Fenerbahçe'nin oyuncularından Bartuğ Elmaz, Süper Lig'in 5. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hatalardan ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Elmaz, "Söylenecek fazla bir şey yok. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp Eyüpspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Giriş: 14 Eylül 2026 - 22:43 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Bartuğ Elmaz, karşılaşma sonrası konuştu.
"SÖYLENECEK FAZLA BİR ŞEY YOK"
Bartuğ Elmaz, karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarını belirterek,"Söylenecek fazla bir şey yok. Bu maçı kazanmalıydık. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp Eyüpspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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