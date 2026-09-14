Bartuğ Elmaz: Söylenecek fazla bir şey yok

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Bartuğ Elmaz, karşılaşma sonrası konuştu.

"SÖYLENECEK FAZLA BİR ŞEY YOK"

Bartuğ Elmaz, karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarını belirterek,"Söylenecek fazla bir şey yok. Bu maçı kazanmalıydık. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp Eyüpspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.