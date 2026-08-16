Başakşehir: 2 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Rams Başakşehir sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 20:53 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Christopher Operi ve 72'de Eldor Shomurodov kaydetti. Ayrıca 27. dakikada Emin Bayram'ın attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Başakşehir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kocaelispor ise haftayı puansız kapattı.
Ligin 2. haftasında Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Amedspor'u ağırlayacak.
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