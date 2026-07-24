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        Haberler Spor Futbol Belçika Milli Takımı'nda Van Bommel dönemi!

        Belçika Milli Takımı'nda Van Bommel dönemi!

        2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Belçika teknik direktörlük görevine Hollandalı Mark van Bommel'i getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 16:36 Güncelleme:
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        Belçika'da Van Bommel dönemi!

        Belçika Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

        Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı'nı UEFA EURO 2028'e kadar çalıştırmak üzere sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

        2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Belçika'da teknik direktör Rudi Garcia ile yollar ayrılmıştı.

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