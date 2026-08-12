Beşiktaş, Hradec Kralove maçına hazır!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, son antrenmanını yaptı.
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 14:13 Güncelleme:
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında kurulan istasyonlarda kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlı ekibin taktik çalışma yaptığı kaydedildi.
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