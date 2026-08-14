Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic ilk antrenmanına çıktı!

        Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic ilk antrenmanına çıktı!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 15:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vlahovic ilk antrenmanına çıktı!

        Kulübün açıklamasına göre yeni transfer Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda dün oynanan Hradec Kralove maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladıkları antrenmanı, tam sahada yapılan taktiksel çift kale maçlarla noktaladı.

        Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!