Beşiktaş'ta Eduard Graf faktörü!

Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden dönen Eduard Graf da etkisini hissettirdi.

Önder Özen’in direktörlüğündeki yeni futbol yapılanmasında yerini yeniden alan Alman scout şefi, Alexander Nübel’in ikna sürecinde aktif rol aldı.

Salih Özcan transferinde de devreye giren Graf, Leandro Trossard sürecinde de görüşmelerde bulundu.

Sergen Yalçın’ın göreve gelirken çalışmak istemediği Eduard Graf, kızağa çekilirken Serkan Reçber futbol direktörü olmuştu.

Graf’ın ilk dönemindeki transfer politikası, Sergen Yalçın tarafından sert bir şekilde eleştirilirken ayrılık sonrası Graf da etkin bir şekilde transferde yeniden rol almaya başladı.

Futbol direktörü Önder Özen, İtaliano’nun imza töreninde Graf için “Eduard Graf görevine devam ediyor. Buranın insan kaynağı, personeli, bir rapor yazmış, raporu inceledik; iyi de bir rapor” ifadelerini kullanmıştı.