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        Beşiktaş'ta Hradec Kralove maçı mesaisi

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Hradec Kralove maçı mesaisi!

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, yarı sahada taktik çalışmasının ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 10.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, saat 14.00’te bir basın toplantısı düzenleyecek.

        Beşiktaş, saat 16.00’da da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Prag’a gidecek.

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