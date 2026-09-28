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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı!

        Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı!

        Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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        #beşiktaş
        #Antrenman
        #süper lig
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