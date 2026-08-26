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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Trossard, Kauno Zalgiris maçında yok!

        Beşiktaş'ta Trossard, Kauno Zalgiris maçında yok!

        Beşiktaş Kulübü, Kauno Zalgiris ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda sağlık durumu 'yüksek riskli' olarak belirtilen Leandro Trossard, Litvanya'ya götürülmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 13:59 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Trossard kadroya alınmadı!

        Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Leandro Trossard kamp kadrosunda yer almadı.

        Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Leandro Trossard, sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeni ile Kauno Zalgiris maçı kadrosunda yer almamıştır." ifadelerine yer verildi.

        Beşiktaş'ın Litvanya kafilesinde şu isimler yer alıyor:

        Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Amir Hadziahmetovic, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

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        #beşiktaş
        #Trossard
        #Avrupa Ligi
        #kauno zalgiris
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