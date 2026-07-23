Brandon Davies basketbolu bıraktı

Ugandalı basketbolcu Brandon Davies, 34 yaşında profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdı.

Kariyerini Japonya ekibi Alvark Tokyo takımında sonlandıran Davies, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bu çok ani bir açıklama olabilir ancak uzun süren değerlendirmelerin ardından profesyonel basketbol kariyerimi noktalama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

NBA'de Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets formalarını giyen Davies, Avrupa'da Monaco, Zalgiris Kaunas, Barcelona, Olimpia Milano, Valencia ve Partizan'da oynamıştı.

Ugandalı pivot, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2019'da sezonun en iyi beşine, 2021 yılında da sezonun en iyi ikinci beşine seçilmişti.