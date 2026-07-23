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        Haberler Spor Basketbol Brandon Davies basketbolu bıraktı

        Brandon Davies basketbolu bıraktı

        NBA'de Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets, EuroLeague'de ise Monaco, Zalgiris Kaunas, Barcelona, Olimpia Milano, Valencia ve Partizan formalarını giyen Brandon Davies, 34 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Brandon Davies basketbolu bıraktı

        Ugandalı basketbolcu Brandon Davies, 34 yaşında profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdı.

        Kariyerini Japonya ekibi Alvark Tokyo takımında sonlandıran Davies, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bu çok ani bir açıklama olabilir ancak uzun süren değerlendirmelerin ardından profesyonel basketbol kariyerimi noktalama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

        NBA'de Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets formalarını giyen Davies, Avrupa'da Monaco, Zalgiris Kaunas, Barcelona, Olimpia Milano, Valencia ve Partizan'da oynamıştı.

        Ugandalı pivot, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2019'da sezonun en iyi beşine, 2021 yılında da sezonun en iyi ikinci beşine seçilmişti.

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